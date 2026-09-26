Захарова отметила разницу позиций в ЕС по приглашению Путина на саммит G20

Захарова указала на разное отношение к приглашению Путина на саммит G20 Захарова отметила разницу позиций в ЕС по приглашению Путина на саммит G20

Москва26 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на разную реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля на приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.

В своем Telegram-канале Захарова привела комментарий Каллас, которой было "очень тяжело слышать о том, что Трамп пригласил Путина на саммит". Вадефуль, в свою очередь, заявил, что приглашение российского лидера – это возможность, которой нужно пользоваться.

Как думаете, они внутри Евросоюза друг с другом хоть по каким-то вопросам советуются или просто озвучивают чужие нарративы, вскрывая пакеты с ЦУ (Ценные указания. – Прим. ред.) написала Захарова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва ценит приглашение, однако разговоры о возможности поездки российского лидера на саммит "Большой двадцатки" и встречи с американским коллегой Дональдом Трампом пока преждевременны.