В МИД Германии поприветствовали приглашение Путина на саммит G20 Глава МИД ФРГ поддержал приглашение Путина на саммит G20

Москва26 сен Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль приветствовал приглашени, которое Вашингтон направил президенту России Владимиру Путину для участия в саммите Группы двадцати (G20) в Майами.

На встрече со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве он подчеркнул, что приглашение станет "лакмусовой бумажкой" для возможности дальнейших переговоров.

Такими возможностями нужно пользоваться приводит слова министра агентство DPA

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация пригласила российского лидера принять участие в декабрьском саммите G20, который пройдет в Майами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле приветствуют и признательны США за приглашение. Он добавил, что вопрос поездки главы государства на саммит проработают по дипломатическим каналам.