Песков: в Кремле услышали и приветствуют приглашение Путина на G20

Песков: в Кремле приветствуют приглашение Путина на саммит G20 в Майами Песков: в Кремле услышали и приветствуют приглашение Путина на G20

Москва23 сен Вести.В Кремле приветствуют и признательны США за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20, вопрос проработают по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. Мы определимся, и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам заявил Песков

В Кремле получили от администрации США приглашение Путину участвовать в саммите G20 в Майами.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что администрация США пригласила Путина принять участие в декабрьском саммите G20 и надеется, что президент России примет это приглашение.