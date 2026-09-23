Песков заявил о готовности Путина к новой встрече с Трампом

Кремль сообщил о готовности Путина к новой встрече с Трампом Песков заявил о готовности Путина к новой встрече с Трампом

Москва23 сен Вести.Президент России Владимир Путин готов провести еще одну встречу с президентом США Дональдом Трампом, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Трамп во время телефонных разговоров неоднократно подтверждали, что при необходимости готовы вновь провести личные переговоры.

Готовность президента есть. Президенты Путин и Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести со временем еще одну встречу сказал Песков

При этом он подчеркнул, что на данный момент конкретики относительно возможных встреч лидеров России и США нет.

Накануне Трамп выразил мнение, что российский президент согласился бы на еще одну личную встречу. При этом, по его словам, это вряд ли произойдет на предстоящем саммите G20 в Майами.