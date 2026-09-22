Трамп рассказал, возможна ли новая встреча с Путиным Трамп допустил новую встречу с Путиным

Москва22 сен Вести.Личная встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа возможна, однако она вряд ли состоится на предстоящем саммите G20 в Майами. Об этом американский лидер заявил перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Трамп напомнил, что ранее встречался с Путиным на Аляске. Переговоры в Анкоридже прошли летом 2025 года – стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

У нас уже состоялась встреча на Аляске. Думаю, он был бы готов [согласиться] и на еще одну. Не уверен насчет Майами поделился Трамп

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Майами в декабре 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не определено, состоится ли визит Путина.