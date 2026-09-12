Песков: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна

Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами Песков: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна

Москва12 сен Вести.Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству AFP.

Это невозможно сказал он

Песков также повторил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положение ВСУ в зоне боевых действий планомерно ухудшается. Он связал это со сложностью в прогнозировании результатов будущих переговоров с украинской стороной.