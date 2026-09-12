Москва12 сенВести.Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству AFP.
Это невозможносказал он
Песков также повторил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положение ВСУ в зоне боевых действий планомерно ухудшается. Он связал это со сложностью в прогнозировании результатов будущих переговоров с украинской стороной.