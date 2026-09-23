Рубио: США направили Путину приглашение на саммит G20 в Майами

Рубио заявил, что Путина пригласили на саммит G20 Рубио: США направили Путину приглашение на саммит G20 в Майами

Москва23 сен Вести.Администрация США пригласила президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20, который пройдет в Майами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Он отметил, что рассчитывает на согласие Путина.

Мы пригласили президента Путина… Мы надеемся, что он примет приглашение сказал Рубио

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США состоялись на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в городе Дорал в окрестностях Майами (штат Флорида). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что участие Путина еще не определено.