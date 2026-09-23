Москва23 сенВести.Администрация США пригласила президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20, который пройдет в Майами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Он отметил, что рассчитывает на согласие Путина.
Мы пригласили президента Путина… Мы надеемся, что он примет приглашениесказал Рубио
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США состоялись на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в городе Дорал в окрестностях Майами (штат Флорида). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что участие Путина еще не определено.