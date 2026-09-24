Песков: о поездке Путина на G20 и встрече с Трампом говорить преждевременно Песков: РФ ценит приглашение США президенту Путину принять участие в G20

Москва24 сен Вести.Разговоры о возможности поездки президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати и встречи с американским коллегой Дональдом Трампом пока преждевременны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято сказал он

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва ценит сделанное американской администрацией приглашение Путину принять участие в саммите G20.

Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение сказал Песков

Он отметил, что Россия намерена максимально эффективно продолжать участие в работе G20.

Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в городе Дорал в окрестностях Майами (штат Флорида).