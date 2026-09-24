Москва24 сенВести.Разговоры о возможности поездки президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати и встречи с американским коллегой Дональдом Трампом пока преждевременны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принятосказал он
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва ценит сделанное американской администрацией приглашение Путину принять участие в саммите G20.
Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решениесказал Песков
Он отметил, что Россия намерена максимально эффективно продолжать участие в работе G20.
Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в городе Дорал в окрестностях Майами (штат Флорида).