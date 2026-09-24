Каллас призналась, что ей было неприятно услышать о приглашении Путина на G20

"Это было неприятно услышать": Каллас о приглашении Путина на саммит G20 Каллас призналась, что ей было неприятно услышать о приглашении Путина на G20

Москва24 сен Вести.Приглашение администрации главы Белого дома Дональда Трампа на саммит G20, отправленное президенту России Владимиру Путину, стало неприятной новостью для лидера евродипломатии Каи Каллас. Она призналась в этом во время интервью телеканалу CNN.

Приглашение передал госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Приглашение, которое Трамп адресовал Путину, чтобы тот принял участие в саммите G20, было очень неприятно услышать сказала Каллас

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва признательна за приглашение, однако решение о поездке Путина еще не принято. Этот вопрос требует дополнительной проработки и согласований.