Москва24 сенВести.Приглашение администрации главы Белого дома Дональда Трампа на саммит G20, отправленное президенту России Владимиру Путину, стало неприятной новостью для лидера евродипломатии Каи Каллас. Она призналась в этом во время интервью телеканалу CNN.
Приглашение передал госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Приглашение, которое Трамп адресовал Путину, чтобы тот принял участие в саммите G20, было очень неприятно услышатьсказала Каллас
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва признательна за приглашение, однако решение о поездке Путина еще не принято. Этот вопрос требует дополнительной проработки и согласований.