Москва5 сенВести.Новое заявление президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине может осложнить отношения Вашингтона с НАТО. Об этом пишет Daily Mail.
Речь идет о словах американского лидера о том, что Путин не стремится нападать на страны Североатлантического альянса. Трамп в заявлении подчеркнул, что хорошо знает президента РФ и регулярно поддерживает с ним контакты.
Отказ Трампа осудить Кремль, вероятно, усилит опасения по поводу приверженности США НАТОговорится в публикации издания
Авторы статьи обратили внимание, что заявление главы Белого дома прозвучали на фоне поездки его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву. В российской столице они должны будут представить план по прекращению конфликта на Украине.