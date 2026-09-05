В НАТО запаниковали из-за нового заявления Трампа о Путине Daily Mail: новое заявление Трампа о Путине осложнит отношения США с НАТО

Москва5 сен Вести.Новое заявление президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине может осложнить отношения Вашингтона с НАТО. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о словах американского лидера о том, что Путин не стремится нападать на страны Североатлантического альянса. Трамп в заявлении подчеркнул, что хорошо знает президента РФ и регулярно поддерживает с ним контакты.

Отказ Трампа осудить Кремль, вероятно, усилит опасения по поводу приверженности США НАТО говорится в публикации издания

Авторы статьи обратили внимание, что заявление главы Белого дома прозвучали на фоне поездки его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву. В российской столице они должны будут представить план по прекращению конфликта на Украине.