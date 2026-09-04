Трамп уверен, что Россия не планирует нападать на НАТО

Трамп: Россия не планирует нападать на НАТО Трамп уверен, что Россия не планирует нападать на НАТО

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп выразил свою уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территории НАТО сказал Трамп в ответ на вопрос корреспондента об обвинениях Германии в адрес российской стороны из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига

Ранее болгарский премьер Румен Радев назвал безрассудными поставки оружия Украине и высказал мнение о том, что попытки западных стран всячески задеть Россию в вопросах военных конфликтов обязательно наткнутся на непреодолимые трудности. Таким образом он прокомментировал события, произошедшие в Лейпциге.