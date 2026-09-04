Москва4 сен Вести.Болгарский премьер Румен Радев назвал безрассудными поставки оружия Украине, комментируя недавние события в Лейпциге, сообщило издание Sofia Globe.

Разве не безрассудны действия ведущих европейских государств, которые отправляют свое дальнобойное оружие для атак на территорию России на тысячи километров в глубину? При этом Европа предоставляет и информацию, и инструкторов. Это разве не безрассудно? отметил он

Радев также высказал мнение о том, что попытки западных стран всячески задеть Россию в вопросах военных конфликтов обязательно наткнутся на непреодолимые трудности, поскольку РФ по-прежнему является крупнейшей ядерной державой.

Напомним, ситуация в Лейпциге произошла в начале августа. Тогда в местном аэропорту один из сотрудников обнаружил начиненный взрывчаткой БПЛА недалеко от украинского самолета Ан-24. Дрон повредил крыло судна, но взрывное устройство не сработало. В случившемся власти ФРГ обвинили Россию.