Стоянов: Киев до сих пор не предоставил Софии объяснения об инциденте с дроном

В Болгарии заявили, что Киев так и не дал разъяснений после инцидента с БПЛА Стоянов: Киев до сих пор не предоставил Софии объяснения об инциденте с дроном

Москва14 авг Вести.Киевский режим до сих пор не дал объяснений по поводу взрыва беспилотника на территории Болгарии, заявил журналистам болгарский министр обороны Димитр Стоянов.

Он пояснил, что попросил начальника Службы военной разведки Болгарии провести новую встречу с военным атташе Украины, чтобы получить информацию о происшествии, поскольку Киев все еще не предоставил ответа по этому делу.

Сегодня мы снова будем настаивать, чтобы получить ответ, использовали ли они этот дрон. Идентификационный и заводской серийный номер, который есть на этом дроне, мы отправили на Украину еще в субботу. И требуем от них информацию цитирует Стоянова Болгарское телеграфное агентство

Ранее в Болгарии рядом с румынской границей упал и взорвался украинский БПЛА.

Глава болгарского МИД Велислава Петрова встретилась с послом Украины Олесей Илашчук. В ходе обсуждения инцидента она выразила обеспокоенность Софии произошедшим и потребовала от Киева предоставить всю имеющуюся информацию по делу.