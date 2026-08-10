Болгария требует объяснений от Киева после инцидента с украинским БПЛА

В МИД Болгарии потребовали объяснений от посла Украины после инцидента с БПЛА Болгария требует объяснений от Киева после инцидента с украинским БПЛА

Москва10 авг Вести.Глава МИД Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук после проникновения в воздушное пространство страны дрона "Майя", используемого ВСУ.

Петрова отметила, что для предотвращения подобных случаев требуется наладить каналы связи между компетентными органами двух стран.

В ходе беседы министр Петрова выразила серьезную озабоченность болгарской стороны и подчеркнула, что любое несанкционированное проникновение в болгарское воздушное пространство недопустимо. Болгарская сторона потребовала от Украины предоставить всю имеющуюся информацию, которая могла бы способствовать полному выяснению обстоятельств дела говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства

Инцидент произошел 8 августа в районе бывшего пограничного пункта "Кардам" у границы с Румынией.