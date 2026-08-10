Москва10 авгВести.Глава МИД Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук после проникновения в воздушное пространство страны дрона "Майя", используемого ВСУ.
Петрова отметила, что для предотвращения подобных случаев требуется наладить каналы связи между компетентными органами двух стран.
В ходе беседы министр Петрова выразила серьезную озабоченность болгарской стороны и подчеркнула, что любое несанкционированное проникновение в болгарское воздушное пространство недопустимо. Болгарская сторона потребовала от Украины предоставить всю имеющуюся информацию, которая могла бы способствовать полному выяснению обстоятельств делаговорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства
Инцидент произошел 8 августа в районе бывшего пограничного пункта "Кардам" у границы с Румынией.