Москва9 авг Вести.Украинский конфликт важно урегулировать дипломатическим путем, и Болгария должна стать участником поиска мирного решения. Об этом заявила президент Илияна Йотова в ходе брифинга.

Так она прокомментировала инцидент с украинским дроном, который взорвался на территории Болгарии 8 августа. Это случилось в километре от Трансбалканского газопровода.

Болгария должна быть частью сильного дипломатического диалога для мирного решения на Украине. Как ни усовершенствуются дроны и антидроновые системы, но пока продолжается война, мир находится под угрозой, и каждый день мы можем видеть подобные инциденты. Мы давно говорим, что этот конфликт не имеет военного решения сказала глава государства

Йотова добавила, что расследование взрыва беспилотника будет масштабным, всю информацию будут сообщать гражданам Болгарии. Также она заявила, что власти страны должны помочь местным компаниям-производителям дронов и антидроновых систем.