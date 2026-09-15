Москва15 сен Вести.На проходящей в США встрече министров энергетики стран G20 Россия имеет возможность донести свое видение ситуации в этой сфере до глобальных рынков и своих потребителей. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Министерская встреча в рамках G20 проходит 14-16 сентября в рамках американского председательства в Хьюстоне (штат Техас).

Россия с помощью этой площадки может донести свою точку зрения и свое видение развития мировой энергетики и нынешней ситуации до глобальных рынков, до потребителей, в том числе и наших клиентов. И основная тема - это, конечно, нынешний текущий перманентный энергетический кризис, который установился. Прежде всего воздействие перекрытого Ормузского пролива, действия Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока, в Венесуэле и так далее. И, соответственно, переоценка маршрутов доставки углеводородов, развития мировой энергетики в принципе отметил Юшков

Сложившуюся сейчас ситуацию эксперт охарактеризовал как уникальную.

Долгое время западные страны создавали повестку подобных мероприятий и говорили, что главное - обсуждать энергетический переход, под которым они подразумевали отказ от ископаемых источников энергии. И сейчас России очень удобно как раз-таки показать: вот, вы боролись за то, чтобы не было нефти и газа, ну вот смотрите. А сейчас - хороший пример, когда с рынка моментально ушли большие объемы предложения нефти и газа, и никакого устойчивого развития не образовалось. Наоборот, мы видим дестабилизацию экономики целых регионов, дестабилизацию мировой энергетики подчеркнул аналитик

По словам Юшкова, Россия сейчас имеет возможность предложить некую альтернативу западному подходу.

Наоборот, ископаемые источники энергии стабилизируют мировые энергетические рынки и мировую экономику в целом, поэтому не надо от них отказываться. Даже частичный вынужденный отказ в виде перекрытия Ормузского пролива показал, что ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому России как раз удобно сейчас донести свою точку зрения, что от углеводородов отказываться ни в коем случае нельзя, мир к этому не готов, и, наоборот, устойчивость — это как раз-таки сохранение нынешнего топливного энергобаланса указал эксперт

Юшков также отметил, что G20 выступает только лишь площадкой для обмена мнениями, так что какие-то решения и тезисы, которые там принимаются и обсуждаются, не являются обязательными для выполнения.

Но, тем не менее, она может создавать некую общую повестку, что действительно миру нужно изобилие, а не какой-то ускоренный энергетический переход в ущерб глобальной экономике. И тезисы о том, что главное - обеспечить объемы энергии, объемы энергоносителей и доступность этих энергоносителей для потребителя - это очень важно, и Россия эти тезисы поддерживает, потому что мы-то как раз и готовы обеспечить предложение на мировом рынке газа, нефти и так далее. Но для этого нам нужны инвестиции, нам не надо мешать санкциями, и наша задача - прежде всего азиатским потребителям показать, что мы готовы к сотрудничеству и мы готовы удовлетворить их спрос и устранить дефицит на энергетических рынках стран Глобального Юга прежде всего. Но для этого надо, чтобы и они, в том числе, сделали шаг вперед, игнорировали американские, европейские санкции, участвовали в наших проектах. И, соответственно, тогда мы сможем обеспечить их потребности, а они нам могут помочь рынками сбыта, технологиями, инвестициями отметил аналитик

По его мнению, США на этой встрече G20 будут продвигать свою повестку, указывая, что Ближний Восток теперь нестабилен с точки зрения поставок и всем нужно переходить на инвестиции внутри самих Соединенных Штатов.

То есть вкладывайтесь в сланцевые проекты в США, вкладывайтесь в те страны, которые Соединенные Штаты контролируют - это прежде всего государства Северной, Южной, Центральной Америки. То есть, например, Венесуэла. И [президент США Дональд] Трамп всячески рекламирует инвестиции в Венесуэлу, хотя там сложная добыча, высокая себестоимость производства. И даже, как сами американские компании признают, если вложить туда порядка 100 млрд долларов, то вы сможете увеличить добычу примерно на 1,5 млн баррелей - это немного. Поэтому Венесуэла не очень привлекательна, но Трамп всячески будет продвигать такую идею, что инвестиции должны идти исключительно в подконтрольные Соединенным Штатам государства, и в принципе все потребители должны приобретать углеводороды и вообще энергию у Соединенных Штатов и под контролем Соединенных Штатов. Но эта позиция не может устраивать страны Глобального Юга - и прежде всего Китай, Индию. Поэтому они как раз-таки будут препятствовать подобной точке зрения сказал Юшков

Ранее заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил в интервью ИС "Вести": бизнес и обычные граждане несут колоссальные издержки из-за взрывного роста цен на энергоносители в результате конфликта на Украине и войны США и Израиля с Ираном.