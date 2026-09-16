Эксперт призвал готовиться, что энергетический кризис в мире может усугубиться Эксперт Финуниверситета Юшков: ситуация с топливом в мире будет обостряться

Москва16 сен Вести.Ситуация с мировым энергетическим кризисом может обостриться, к этому нужно быть готовым. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он обратил внимание на то, что США приняли тактику "измора" Ирана и ужесточили контроль над санкциями по отношению к Исламской Республике.

Стоит готовиться, наверное, к тому, что ситуация будет обостряться, потому что американцы перешли к такой тактике измора Ирана, они ужесточили контроль над и так существующими санкциями. Они хватают все танкеры с иранской нефтью, которая выходит из Ормузского пролива, и Иран признал, что он обнулил экспорт, что он не зарабатывает от нефти. И, таким образом, как раз Ирану есть смысл наоборот обострять ситуацию отметил Юшков

По словам аналитика, Иран совместно с йеменскими хуситами, которые атакуют Саудовскую Аравию, планирует сделать цены на нефть очень высокими, чтобы создать дискомфорт для США.

Я думаю, что если саудиты сейчас не смогут восстановить работу нефтепровода, то вполне можем увидеть там и цену в 120 и более долларов за баррель, потому что фактически Саудовская Аравия останавливает добычу и останавливает экспорт добавил он

Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили, что дроны, запущенные из Ирака, атаковали нефтепровод "Восток - Запад" в окрестностях Медины и Эр-Рияда.