Решетников: далеко не все заявленные США темы саммита G20 имеют поддержку Решетников: не все заявленные США темы саммита G20 имеют поддержку

Москва1 окт Вести.США выдвинули на саммит G20 достаточно сложные темы, однако не все из них вызывают общую поддержку. Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, одна из тем - это реформа режима наибольшего благоприятствования. Само это понятие является основой для Всемирной торговой организации и основой торговли в мире с 1947 года, пояснил министр.

"Двадцатка" сама по себе остается очень мощной площадкой, потому что представляет две трети населения, 85% мирового валового внутреннего продукта и три четверти мировой экономики. Особенность этой площадки в том, что здесь все решения принимаются консенсусом, то есть надо договариваться. Те темы, которые Соединенные Штаты как председатель в "двадцатке" в этом году вытащили как ключевые, они достаточно сложные и, мягко говоря, далеко не все из них вызывают общую поддержку сказал Решетников

Глава Минэкономразвития России прибыл в США для участия во встрече министров торговли и экономического развития стран G20. Совещание проходит в Милуоки, штат Висконсин, с 30 сентября по 1 октября.