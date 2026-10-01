Решетников: Запад на встрече G20 показывает настрой на слом торговой системы Решетников: на встрече G20 Запад демонстрирует настрой на слом торговой системы

Москва1 окт Вести.Запад на министерской встрече Группы двадцати (G20) по вопросам торговли и экономического развития показывает настрой на слом международных норм и стремление нерыночными способами добиться преимуществ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Свое мнение по этому вопросу российский министр высказал на полях этого совещания. Журналисты задали Решетникову вопрос о том, имеют ли место попытки политизировать встречу.

То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, - все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила сказал Решетников

При этом он отметил, что новые правила пока непонятны, "пока, скорее, слом всей международной конструкции, которая мешает заключать сделки, идти в логику двухсторонних отношений, использовать право сильного, и так далее".

Решетников отметил, что это мало кому нравится.

Но, в общем, это та политика, которая может принести конкретной стране пользу в краткосрочном периоде, но в долгосрочном - это просто консервация собственной неэффективности, попытка нерыночными способами добиться преимуществ сказал российский министр

Министерская встреча Группы двадцати (G20) по вопросам торговли и экономического развития проходит в Милуоки с 30 сентября по 1 октября.