Решетников высказался об использовании торговли продовольствием как оружия Решетников: торговлю продовольствием используют как оружие

Москва1 окт Вести.Торговлю продовольствием используют как оружие в политике, и Россия понимает, что это такое, из-за попыток ограничить ее торговлю. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников в комментарии журналистам на полях встречи G20 в Соединенных Штатах.

По его словам, второй темой, по которой договариваются, является "так называемая вепонизация торговли продовольствием".

То есть ... использование торговли продовольствием как оружия для решения политических задач. Россия как никто понимает, что это такое, потому что пытаются всячески ограничить нашу торговлю сказал Решетников

Министр добавил, что когда речь идет о торговле продовольствием, одновременно с этим говорят о торговле семенами, удобрениями и химикатами, необходимыми для производства сельскохозяйственных удобрений.

Вепонизация - это использование в качестве оружия мирных объектов, не предназначенных для боевых действий. Термин происходит от английского слова weaponization.

Встреча министров торговли G20 проходит в Милуоки (штат Висконсин) с 30 сентября по 1 октября 2026 года.