Решетников: США практично относятся к России в вопросах диалога о торговле

Решетников отметил практичность США в диалоге с Россией о торговле Решетников: США практично относятся к России в вопросах диалога о торговле

Москва1 окт Вести.Вашингтон практично относится к российской стороне в вопросах диалога о торговле, идет активное взаимодействие, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Решетников возглавляет делегацию России на встрече министров торговли G20 в Милуоки.

Американская сторона, в общем и целом, более практична, но, конечно, наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны, мы с ними активно взаимодействуем сказал журналистам Решетников на полях встречи

Он отметил, что у России и США полностью совпадают подходы по большинству позиций.

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, отмечал ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.