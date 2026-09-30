Дмитриев: Россия и США продолжают диалог, в том числе по энергетике

Глава РФПИ заявил о продолжении диалога по энергетике между Россией и США Дмитриев: Россия и США продолжают диалог, в том числе по энергетике

Москва30 сен Вести.Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике сказал он

Ранее о регулярном диалоге между двумя державами высказался глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, контакты проходят в разных форматах.