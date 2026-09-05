Силуанов заявил об имеющихся "точках соприкосновения" с США в финансовой сфере

Силуанов: у РФ и США есть "точки соприкосновения" в финансовой сфере Силуанов заявил об имеющихся "точках соприкосновения" с США в финансовой сфере

Москва5 сен Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что между Москвой и Вашингтоном существуют темы для диалога в финансовой сфере, и их необходимо обсуждать. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС по итогам встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Он уточнил, что это была их первая встреча, фактически знакомство. По словам министра, сегодня между двумя странами сохраняется геополитическая напряженность, которая, безусловно, отражается и на взаимоотношениях финансовых ведомств.

Мы старались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам. Они есть, их нужно обсуждать подчеркнул Силуанов

В Ашвилле (штат Северная Каролина) российский министр 31 августа - 1 сентября участвовал в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати" (G20) , председателем которой в этом году выступают США. На полях мероприятий "двадцатки" Силуанов провел двустороннюю встречу со своим американским коллегой.