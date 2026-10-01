Москва1 окт Вести.Всемирная торговая организация (ВТО) находится в состоянии стагнации, однако ее потенциал по-прежнему большой, а по накопившимся вопросам необходим интенсивный диалог. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на полях встречи министров торговли "Группы двадцати" (G20) в американском городе Милуоки.

Отвечая на вопрос ТАСС, может ли организация в какой-то момент просто "рухнуть", министр назвал этот термин неприменимым, однако подтвердил, что "ВТО действительно стагнирует". По его словам, стагнация длится в целом с 2019 года, когда по инициативе США была "заблокирована работа системы разрешения споров".

Второй, по сути апелляционный уровень этой двухуровневой системы оказался заблокирован, пояснил Решетников, поэтому споры внутри ВТО теперь просто "подвисают" без итогового решения, а любая система правил без механизма их применения, в том числе принудительного, "перестает развиваться".

Отдельное беспокойство у участников "двадцатки", по словам министра, вызывает инициированная США тема реформы режима наибольшего благоприятствования в торговле. Как уточнил Решетников, многие страны опасаются, что это приведет к "разрушению торговой системы и переходу к двусторонним сделкам", в которых правила всегда диктует более сильная сторона.

На фоне этой стагнации, как отметил Решетников, у части стран-членов ВТО есть ощущение, что США их обманули.

Многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно буквально затаскивали Соединенные Штаты Америки, рассказывая про честную торговлю, рассказывая про единые подходы, про предельные пошлины и так далее. И сейчас возникает чувство, что, в общем, где-то, наверное, обманули сказал министр

Он подчеркнул, что некоторые государства ради вступления в организацию даже отказались от развития отдельных отраслей, полагая, что не смогут конкурировать на мировом рынке.

Глава российского ведомства напомнил, что США уже ввели односторонние пошлины против 60 стран-участниц ВТО. Кроме того, ряд государств находится под расследованием из-за избыточных производственных мощностей, что может обернуться новыми пошлинами. Сокращение таких мощностей и борьба с хроническим перепроизводством, по данным Минэкономразвития, входят и в повестку самой встречи G20.

Решетников возглавляет делегацию России на встрече министров торговли "Большой двадцатки".