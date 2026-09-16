Москва16 сен Вести.Мир погружен в большой энергетический кризис, который может усугубиться, если бездействовать, заявил в интервью ИС "Вести" замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на полях проходящей в американском Хьюстоне встречи министров энергетики стран G20.

Сорокин возглавляет делегацию России на встрече стран G20 по энергетике.

По его словам, усложнение энергетического кризиса может негативно сказаться на потребителях.

Сегодня мир погружен в достаточно большой энергетический кризис, и если не предпринимать каких-то шагов, он будет только усугубляться. А это, в первую очередь, естественно, ударит по потребителям. И мы уже видим, как в том же самом западном мире потребители страдают от различных непредсказуемых политических действий и разрушения привычных цепочек поставки сказал Сорокин

Ранее замминистра прокомментировал участие России во встрече G20 в Хьюстоне. Он обратил внимание на то, что Россия - полноправный член G20, и нет никаких причин обсуждать "неучастие" РФ в мероприятиях "Большой двадцатки" в США.