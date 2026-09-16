Замглавы Минэнерго Сорокин прокомментировал участие РФ во встрече G20 в Хьюстоне Замглавы Минэнерго Сорокин: нет причин обсуждать неучастие РФ в мероприятиях G20

Москва16 сен Вести.Россия - полноправный член G20, и нет никаких причин обсуждать "неучастие" РФ в мероприятиях "Большой двадцатки" в США. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на полях проходящей в американском Хьюстоне встречи министров энергетики стран G20 .

Заместитель министра энергетики возглавляет делегацию России на этом форуме. По его словам, Россия последовательно следует своей позиции, продолжая обеспечивать энергоносителями всех своих торговых партнеров.

Россия является полноправным членом G20, и мы не видим никаких причин для того, чтобы можно было даже обсуждать неучастие России. Россия является одной из немногих стран в мире, которая последовательно свою позицию не просто доносит, но и следует этой позиции и своими действиями подчеркивает, что мы готовы и продолжаем снабжать всех наших партнеров энергией сказал Сорокин

В августе в США прошла встреча министров финансов G20, в ней принимал участие глава российского Минфина Антон Силуанов.