Дмитриев указал на угрозу энергокризиса из-за конфликта США и Ирана

Дмитриев заявил о риске энергокризиса из-за эскалации между США и Ираном Дмитриев указал на угрозу энергокризиса из-за конфликта США и Ирана

Москва18 июл Вести.Возобновление конфликта между США и Ираном вновь создает риск масштабного энергетического кризиса. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его мнению, "мудрые" государства с прагматичным подходом рассматривают Россию как надежного и незаменимого поставщика энергоресурсов.

После некоторой паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке написал Дмитриев в соцсети X

При этом, по его оценке, наибольшие последствия от возможного кризиса ощутят страны Евросоюза и Великобритания. Дмитриев охарактеризовал их как "идеологические".

Ранее Тегеран заявил, что не намерен следовать договоренностям, закрепленным в меморандуме о взаимопонимании с Вашингтоном. Иран также подчеркнул, что не вернется к переговорам, пока США нарушают договор.