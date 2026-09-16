Москва16 сен Вести.Россия не стремится воспользоваться мировым энергетическим кризисом и продолжает снабжать своих торговых партнеров энергоносителями по приемлемым ценам, заявил в интервью ИС "Вести" на полях проходящей в американском Хьюстоне встречи министров энергетики стран G20 заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он отметил, что Россия не просто последовательно доносит свою позицию до партнеров, но и следует этой позиции.

И своими действиями подчеркивает, что мы готовы и продолжаем снабжать всех наших партнеров энергией по приемлемым ценам, не пользоваться ситуацией, которая возникает, и прилагать максимум усилий для того, чтобы снабдить не только себя необходимой энергией, нефтепродуктами, нефтью, газом, но и всех разумных потребителей, всех разумных контрагентов, с которыми мы работаем сказал Сорокин

По его словам, позиция России по сотрудничеству с другими странами остается неизменной.

Мы открыты для кооперации, наш президент не раз это подчеркивал, и для всех адекватных и разумных партнеров мы открыты не только с точки зрения торговли, но и с точки зрения совместных инвестиций, разработки технологий и в целом работы на то, чтобы рынок был полностью снабжен. Мы эту позицию здесь до партнеров донесли, и мы видим, что у большей части участников - у большей части, подчеркну - она вызывает положительный отклик сообщил замминистра

Как добавил Сорокин, некоторые страны по политическим причинам сейчас не готовы открыто участвовать в кооперационных проектах.

Но мы видим все больше и больше понимания того, что энергетика - она в первую очередь должна служить целям, скажем так, общемировым, общечеловеческим. И, к сожалению, без этого невозможно будет этот рынок снабдить энергией. И мы этот отклик начинаем видеть. Хотя некоторые страны по-прежнему руководствуются исключительно политическими соображениями и здравый смысл ставят на второе место отметил Сорокин

Также замглавы Минэнерго подчеркнул: Россия - полноправный член G20, и нет никаких причин обсуждать неучастие РФ в мероприятиях "двадцатки" в США.