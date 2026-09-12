Москва12 сенВести.Россия заинтересована в создании конкурентных условий для партнеров из ЕАЭС и Индии на своих рынках. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Мы все заинтересованы в том, чтобы обеспечить своих экономических операторов как со стороны России, ЕАЭС, так и со стороны Индии лучшими конкурентными условиями для работы на наших рынках. И мы заинтересованы в развитии, взаимной торговле, которая выгодна как производителям, так и потребителямзаявил Оверчук
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия ведет с Индией активные переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.