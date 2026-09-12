Оверчук прокомментировал диалог ЕАЭС и Индии в рамках расширения ЗСТ Оверчук: переговоры ЕАЭС и Индии по зоне свободной торговли идут конструктивно

Москва12 сен Вести.Переговоры между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией о зоне свободной торговли (ЗСТ) носят конструктивный характер. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Это важнейшие переговоры, которые идут между Евразийским экономическим союзом и Индией в рамках нашей стратегии по расширению охвата зонами свободной торговли евразийского континента в первую очередь. И здесь работа ведется, она носит абсолютно конструктивный характер как с нашей стороны, так и со стороны наших индийских партнеров сказал он

По словам Оверчука, ранее между ЕАЭС и Индией состоялся очередной раунд переговоров по этому вопросу, который завершился на "очень оптимистичной ноте".