Оверчук объяснил важность развития торговли ЕАЭС с Индией для России Оверчук: развитие торговли ЕАЭС с Индией улучшит предложение товаров на рынке РФ

Москва12 сен Вести.Развитие торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией в рамках расширения зоны свободной торговли позволит российским потребителям получать лучшие предложения на рынке товаров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, такие переговоры ведутся, но сроки не называются.

Сроки в таких переговорах, как правило, не называются, но то, как мы чувствуем наших партнеров, настрой очень оптимистичный. С нашей стороны тоже. А для российских потребителей это будет означать лучшее предложение товаров на нашем рынке рассказал Оверчук

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что российская сторона на саммите БРИКС в Индии имеет много контактов, в том числе с местными предпринимателями, а также использует возможности для переговоров, которые касаются зоны свободной торговли.