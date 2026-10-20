Россия активно готовится к совещанию глав МИД G20 в США МИД: РФ активно готовится к совещанию глав МИД G20 в США

Москва20 окт Вести.Россия активно готовится к совещанию глав МИД "Группы двадцати" в США в конце октября, планы по участию РФ вскоре будут озвучены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Активно готовимся к предстоящему этапному мероприятию в рамках текущего председательства США в G20 - совещанию министров иностранных дел 30-31 октября в Атланте (штат Джорджия) написал Бердыев

Он отметил, что в ближайшее время будут даны развернутые оценки роли G20 в системе глобального экономического управления и вклада России в поиск решений международных проблем.

Ранее приглашение администрации главы Белого дома Дональда Трампа на саммит G20, отправленное президенту России Владимиру Путину, стало неприятной новостью для лидера евродипломатии Каи Каллас.