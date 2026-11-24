Посол Бердыев не исключил диалога между Россией и США в рамках саммита G20 Посол Бердыев: представительство РФ на G20 будет высоким, состав формируется

Москва24 ноя Вести.Россия и США могут провести новые контакты на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами, заявил газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и Большого Евразийского партнерства (БЕП) Марат Бердыев.

Дипломат рассказал, что подготовка к мероприятию находится на начальном этапе и Россия еще не определилась с главой и составом делегации.

Ясно, что на саммите мы будем точно представлены и уровень будет высоким подчеркнул Бердыев

Посол напомнил, что в ходе предыдущих министерских конференций G20 российская сторона проводила двусторонние контакты с США, в том числе, между профильными ведомствами — финансов, экономики, цифрового развития и энергетики.

Взаимодействие с американской стороной в последнее время стало более интенсивным, в том числе на полях крупных международных мероприятий, отметил дипломат.

Только что на площадке встречи лидеров АТЭС у нас с американцами прошли как двусторонние, так и трехсторонние с участием КНР беседы глав государств. В русле этой тенденции, конечно, логично спрогнозировать продолжение подобного общения и в привязке к саммиту "Группы 20" заявил Бердыев

Саммит G20 в Майами запланирован на 14–15 декабря. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в этом мероприятии.