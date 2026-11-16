Москва16 ноя Вести.Российская Федерация получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в США. В настоящее время ведется активная проработка деталей возможного участия российской делегации. Окончательное решение по этому вопросу будет озвучено президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что Путин примет решение по итогам посещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встречи с лидерами США и Китая.

Я бы вам предложил проследить за ходом вот этого нашего визита в Китай, он очень важный. Поскольку там будет опять-таки трехсторонняя встреча, будет и двусторонняя встреча и с китайским лидером, и с американским. Очевидно, после этого мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все "за" и "против", и наш президент примет решение. Приглашение получено. Об этом все знают заявил Ушаков

Саммит G20 пройдет в Майами 14 и 15 декабря 2026 года. Ранее в МИД РФ заявляли, что уже прорабатывают состав делегации для участия в мероприятии. Также во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что участие лидера киевского режима Владимира Зеленского может испортить саммит.