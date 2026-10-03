Агафонов: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от совокупности факторов

Шерпа РФ рассказал о вероятности участия Путина в саммите G20 в США Агафонов: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от совокупности факторов

Москва3 окт Вести.Решение об участии президента РФ Владимира Путина в декабрьском саммите "Группы двадцати" (G20) в американском городе Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов, заявил российский шерпа в "Большой двадцатке" Денис Агафонов.

Будет зависеть от целой совокупности факторов, в том числе от содержательной подготовки мероприятия и от общего геополитического контекста. Должна быть суть, ради чего приехать сказал он, отвечая на вопросы прессы в посольстве РФ в Вашингтоне

Агафонов подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "высказался достаточно определенно" в пользу участия Путина в саммите.

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация пригласила российского лидера принять участие в саммите "Большой двадцатки".