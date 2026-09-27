В Кремле оценили, каким образом Путина пригласили на саммит G20 в США Песков: РФ оценила, каким образом Путин был приглашен на саммит G20 в США

Москва27 сен Вести.В Кремле оценили то, каким образом президент России Владимир Путин был приглашен на саммит G20 в США. Однако делать из факта приглашения далеко идущие выводы пока преждевременно, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шаг, который мы ценим – сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на "двадцатку". Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно заявил Песков

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на разную реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля на приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.

23 сентября американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США пригласила Путина принять участие в саммите Большой двадцатки, который пройдет в декабре в Майами.