Шерпа: договоренности на встречах G20 в США в целом отражают подходы РФ Шерпа РФ Агафонов: договоренности на встречах G20 в США близки видению РФ

Москва3 окт Вести.Российский шерпа в "Большой двадцатке", начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что договоренности, которых удалось достичь к этому моменту в ходе мероприятий по линии G20 в США, в целом отвечают подходам и приоритетам России. Об этом он сказал на пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне.

Пока те договоренности, которые достигнуты на уровне отраслевых подгрупп, в целом отражают основные наши приоритеты и подходы отметил Агафонов

Касаясь сферы энергетики, он указал, что соответствующие договоренности довольно близки российскому видению ситуации - в том числе в вопросе о том, чтобы задействовать всю широту и спектр источников энергии и разные виды генерации, не концентрируясь на каких-то одних из них и не отдавая им приоритет.

Агафонов также добавил, что российские переговорщики стараются последовательно достигать целей и задач, которые определяет руководство страны и они ставят перед собой сами. Однако, по его словам, правильнее будет говорить об этом 16 декабря, когда завершится саммит "двадцатки".

Встреча на высшем уровне пройдет 14-15 декабря в Майами (штат Флорида).