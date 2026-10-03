Москва3 октВести.Группа стран G20 вернулась к экономической повестке, США удалось оградить ее работу от политического давления на Россию, сообщил журналистам начальник экспертного управления президента РФ, шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
Агафонов ответил на вопрос, смог ли Вашингтон как председатель на G20 оградить Россию от политического давления.
В целом, могу сказать, что, на мой взгляд, даответил шерпа
Он добавил, что окончательно оценить роль США можно будет в декабре после саммита.
Надо отдать должное ответственному подходу председательства [США] и по вопросам политизации. …Даже в попытках привнесения, как говорится, такого геополитического контекста, который, ну, безусловно, влияет, и в том числе на экономические процессы, в целом достаточно взвешенный подходдобавил Агафонов
В пятницу министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что министерское совещание Группы двадцати в Милуоки было организовано США грамотным и очень прозрачным образом.