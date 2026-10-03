Шерпа России: Вашингтон смог оградить Москву от политического давления на G20 Шерпа РФ Агафонов: США удалось оградить Россию от политического давления на G20

Москва3 окт Вести.Группа стран G20 вернулась к экономической повестке, США удалось оградить ее работу от политического давления на Россию, сообщил журналистам начальник экспертного управления президента РФ, шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.

Агафонов ответил на вопрос, смог ли Вашингтон как председатель на G20 оградить Россию от политического давления.

В целом, могу сказать, что, на мой взгляд, да ответил шерпа

Он добавил, что окончательно оценить роль США можно будет в декабре после саммита.

Надо отдать должное ответственному подходу председательства [США] и по вопросам политизации. …Даже в попытках привнесения, как говорится, такого геополитического контекста, который, ну, безусловно, влияет, и в том числе на экономические процессы, в целом достаточно взвешенный подход добавил Агафонов

В пятницу министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что министерское совещание Группы двадцати в Милуоки было организовано США грамотным и очень прозрачным образом.