Москва5 сенВести.Участники заседания глав финансовых ведомств и центробанков Группы двадцати (G20) выступали за скорейшее окончание конфликта между США и Ираном. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Совещание проходило в США 31 августа - 1 сентября, в нем участвовал и Силуанов.
...Участники встречи выступали за скорейшее урегулирование конфликтаотметил Силуанов
По его словам, которые приводит ТАСС, стороны обсуждали доступность энергоресурсов и удобрений, производство которых во многом зависит от энергосырья.
Тема поднималась, в том числе по инициативе западных стран. … Понятно, что всех беспокоит ситуация вокруг Ормузского пролива, объемы поставок нефти из стран Персидского залива, цены на энергоносителисказал российский министр
Он подчеркнул, что для стран-импортеров любые перебои с поставками - это серьезный риск для экономической и финансовой стабильности.
Четвертого сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает противостояние с Ираном незначительным конфликтом.