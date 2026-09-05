Силуанов: участники G20 на встрече выступали за окончание конфликта вокруг Ирана

Силуанов: на финансовой встрече G20 все выступали за окончание войны США и Ирана Силуанов: участники G20 на встрече выступали за окончание конфликта вокруг Ирана

Москва5 сен Вести.Участники заседания глав финансовых ведомств и центробанков Группы двадцати (G20) выступали за скорейшее окончание конфликта между США и Ираном. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Совещание проходило в США 31 августа - 1 сентября, в нем участвовал и Силуанов.

...Участники встречи выступали за скорейшее урегулирование конфликта отметил Силуанов

По его словам, которые приводит ТАСС, стороны обсуждали доступность энергоресурсов и удобрений, производство которых во многом зависит от энергосырья.

Тема поднималась, в том числе по инициативе западных стран. … Понятно, что всех беспокоит ситуация вокруг Ормузского пролива, объемы поставок нефти из стран Персидского залива, цены на энергоносители сказал российский министр

Он подчеркнул, что для стран-импортеров любые перебои с поставками - это серьезный риск для экономической и финансовой стабильности.

Четвертого сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает противостояние с Ираном незначительным конфликтом.