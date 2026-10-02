Решетников отметил грамотное и прозрачное проведение США встречи G20 Решетников: США грамотно и очень прозрачно провели встречу G20 в Милуоки

Москва2 окт Вести.Министерское совещание Группы двадцати (G20) в Милуоки было организовано США грамотным и очень прозрачным образом. Это отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Об этом российский министр рассказал во время разговора с журналистами по итогам этой встречи в Милуоки (штат Висконсин).

В целом надо отдать должное руководству Соединенных Штатов - я имею в виду председательство Соединенных Штатов [в G20]. Потому что обсуждения [прошли] в ... абсолютно открытой манере. Да, наверное, не все было приятно нашим коллегам слышать. Но в общем и целом всех терпеливо выслушивали, все позиции были озвучены, все было хорошо, грамотно организовано привел ТАСС слова Решетникова

Глава Минэкономразвития РФ предположил, что США могли и сами не ожидать, вытаскивая такие сложные вопросы в повестку дня заседания, что "они прямо с первого раза добьются всеобщего согласия и всеобщей поддержки".

Решетников отметил, что на обсуждение были вынесены "очень амбициозные и очень острые темы", и сделано это все было "в максимально прозрачном ключе".

Ну а дальше, думаю, будет дальнейшая доработка [обсуждаемых сейчас G20 вопросов] до [встречи лидеров стран объединения в] Майами. Думаю, что и после Майами все эти вопросы мы продолжим интенсивно обсуждать сказал Решетников

Также глава Минэкономразвития РФ отметил, что предложения России по поводу формулировок, касающихся поставок продовольствия, были приняты во внимание на встрече Группы двадцати по вопросам торговли и экономического развития.