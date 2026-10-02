Решетников: инструментарий ВТО нуждается не в отмене, а в развитии

Решетников: нужно развивать, а не заменять инструментарий ВТО Решетников: инструментарий ВТО нуждается не в отмене, а в развитии

Москва2 окт Вести.Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нуждается не в полной замене, а в развитии в ногу со временем, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, находящийся в американском городе Милуоки на встрече министров торговли "Большой двадцатки".

США сохраняют скептицизм в отношении ВТО. Так, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что ВТО не справляется, и ей нельзя доверять поиск решения мировых проблем.

Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии сказал журналистам Решетников

По его словам, нужно ускорять процедуры, устранять неравенство между странами-основателями и теми, которые вступили в организацию позже.

Ранее Решетников рассказал, что "Большая двадцатка" учла предложения РФ на встрече по торговле.