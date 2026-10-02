Решетников призвал G20 не переходить к "системе торговли, основанной на силе"

Решетников призвал G20 не переходить к "системе торговли, основанной на силе" Решетников призвал G20 не переходить к "системе торговли, основанной на силе"

Москва2 окт Вести.Министр экономического развития России Максим Решетников призвал "Большую двадцатку" (G20) предотвратить переход к "системе торговли, основанной на силе". Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами по итогам участия во встрече G20 в Милуоки в США.

По словам Решетникова, следует разработать единые правила и механизмы.

Чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе торговли, основанной на силе, на двусторонних сделках заявил министр

Решетников добавил, что нужно не допустить "распада мировой торговли".

Кроме того, ранее он заявил, что инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нуждается не в полной замене, а в развитии в ногу со временем.