Глава Минэкономразвития заявил об успешной переориентации торговли России Решетников: РФ успешно переориентировала торговлю в ответ на санкции Запада

Москва2 окт Вести.Россия успешно справилась с задачей переориентации торговли в ответ на многочисленные ограничения со стороны западных стран. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, общаясь с журналистами по итогам встречи "Большой двадцатки" (G20) в американском городе Милуоки.

В общем и целом задачу переориентации торговли мы уже выполнили подчеркнул глава Минэкономразвития

По его словам, Россия решает задачу последовательного развития кооперации с учетом собственных интересов и необходимости повышать эффективность производства. Часть непроизводительных процессов страна готова выносить туда, где это экономически оправдано и дешевле труд, а сама намерена концентрироваться на более технологичных сферах, пояснил Решетников.

Одновременно с этим, как отметил министр, РФ предлагает многим странам совместно развивать технологические направления, поскольку для крупных продуктов нужны большие рынки, способные "окупить эти вложения", и Россия открыта к любым подобным предложениям.

Отвечая на вопрос о "замещении европейского рынка", глава Минэкономразвития пояснил, что такой цели Россия перед собой намеренно никогда не ставила. Как подчеркнул министр, это именно европейский рынок закрылся от РФ, а не наоборот, если не считать вынужденных ответных мер.

Встреча представителей "Группы двадцати" в Милуоки, посвященная вопросам международного экономического развития и торговли, прошла 30 сентября – 1 октября. В этом году США председательствуют в G20. Завершится программа мероприятий саммитом 14-15 декабря в окрестностях Майами.

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