Решетников: предложения России были учтены на встрече G20 по торговле

"Большая двадцатка" учла предложения РФ на встрече по торговле Решетников: предложения России были учтены на встрече G20 по торговле

Москва2 окт Вести.Предложения России по поводу формулировок, касающихся поставок продовольствия, были приняты во внимание на встрече Группы двадцати (G20) по вопросам торговли и экономического развития. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе разговора с журналистами по итогам встречи в Милуоки (штат Висконсин).

По его словам, участники совещания согласились выступить с осуждением использования торговли продовольствием как инструмента решения политических задач.

Важно, что правки, которые в конечном итоге получились, в том числе учитывают и наши предложения сказал он

Министр уточнил, что речь идет о включении в понятие торговли продовольствием не только провизию, но и другой спектр товаров. Также были включены другие определения, в том числе фрахт и страховка.