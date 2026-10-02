Москва2 октВести.Предложения России по поводу формулировок, касающихся поставок продовольствия, были приняты во внимание на встрече Группы двадцати (G20) по вопросам торговли и экономического развития. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе разговора с журналистами по итогам встречи в Милуоки (штат Висконсин).
По его словам, участники совещания согласились выступить с осуждением использования торговли продовольствием как инструмента решения политических задач.
Важно, что правки, которые в конечном итоге получились, в том числе учитывают и наши предложениясказал он
Министр уточнил, что речь идет о включении в понятие торговли продовольствием не только провизию, но и другой спектр товаров. Также были включены другие определения, в том числе фрахт и страховка.