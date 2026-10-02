G20 договорилась по вопросу осуждения использования продовольствия как оружия Решетников: "Большая двадцатка" осудила использование продовольствия как оружия

Москва2 окт Вести.Министры торговли стран G20 на встрече в Милуоки 30 сентября - 1 октября достигли компромисса по вопросу осуждения использования торговли продовольствием в политических целях. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, возглавлявший российскую делегацию, его слова передает "Интерфакс".

Удалось достигнуть компромисса по вопросам осуждения использования торговли продовольствием как инструмента для решения политических задач, так называемая тема вепонизации торговли продовольствием сказал Решетников

По словам министра, в итоговые формулировки вошли предложения России расширить понятие торговли продовольствием за счет удобрений, химикатов, семян и других товаров, необходимых для производства продуктов, а также фрахта и страхования поставок. Достигнутые договоренности могут войти в итоговую декларацию лидеров G20, саммит которых пройдет в декабре в Майами.

По трем другим вопросам, а именно реформе режима наибольшего благоприятствования, избыточным производственным мощностям и принудительному труду, участники не смогли достичь консенсуса. Решетников отметил, что Россия и ряд других стран выступили за обсуждение этих проблем на площадке ВТО, в том числе причин перепроизводства и применения промышленных субсидий и протекционистских мер.

Тема санкций на встрече не обсуждалась. Решетников также сообщил, что не проводил двустороннюю встречу с торговым представителем США, но контактировал с представителями других стран G20.

Ранее Решетников, отвечая на вопрос ИС "Вести", заявил, что США ранее предложили для обсуждения на саммите G20 довольно сложные темы, однако не все они получили широкую поддержку.