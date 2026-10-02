Почти все страны G20 отвергли предложение США по ревизии РНБ Решетников: почти вся G20 отвергла предложение США провести ревизию РНБ

Москва2 окт Вести.Страны Группы двадцати (G20) почти единогласно отвергли предложение США подвергнуть ревизии режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе разговора с журналистами по итогам встречи в Милуоки (штат Висконсин).

Он уточнил, что РНБ – это база, на которой строится Всемирная торговая организация. США, как председатель G20, вынесли на заседание в этом году тему реформы режима.

Предложение пересмотреть этот принцип нашел почти, наверное, единогласное отторжение всех стран. Все говорили о том, что нет, это всегда был важнейший элемент, на который страны опирались, в том числе и при присоединении, потому что это гарантирует нам свободный доступ к рынку, гарантирует недискриминацию сказал министр

Ранее Решетников сообщил, что предложения России по поводу формулировок, касающихся поставок продовольствия, были учтены на встрече Группы двадцати.