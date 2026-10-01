Москва1 окт Вести.Российская экономика стабильно развивается. Есть заметный прогресс в реализации государственной стратегии "Поворот на Восток", заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" д.и.н., руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Если сейчас посмотреть на цифры, которые мы видим, то, по всей видимости, наш товарооборот с Китаем будет рекордный... Товарооборот с Индией, резко растет наш товарооборот со странами Юго-Восточной Азии, с Индонезией - уже больше 5 миллиардов, а было еще 2 года назад - 3 миллиарда. С Вьетнамом у нас почти к 6 миллиардам подходит. Мы проводим огромное количество новых проектов, которые решаются. Это и атомная станция во Вьетнаме, и инфраструктурные проекты [на острове] Калимантан, и строительство малых атомных станций в Бирме. То есть в определенном смысле мы можем наблюдать реальный прорыв в направлении Востока, где наше влияние и наши возможности самым существенным образом увеличиваются сказал Мосяков

Восточное направление обладает сегодня всеми преимуществами для построения взаимовыгодных отношений, указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эпоха однополярной системы международных отношений подходит к концу, подчеркнул российский президент Владимир Путин.