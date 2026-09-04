Москва4 сен Вести.Санкции, введенные западными странами, напротив, усилили РФ. В сложившихся условиях страна стала независимой, у нее появилась возможность развивать собственную промышленность. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил ИС "Вести" австралийский политолог Марк Лоу.

Подобные ограничения могли подействовать на небольшое государство, указал он.

Санкции только усилили Россию. ... Санкции работают только в отношении маленьких стран: собирается союз других стран и стараются удушить экономику какой-то маленькой страны или сменить там правительство. В отношении больших стран они не работают, они и не могут работать. Страна [Россия] растет, развивается, обновляет сама себя. Сегодня РФ становится все ярче и энергичнее. Россия производит свои собственные гражданские самолеты.10 лет назад вы [россияне] покупали Airbus и Boeing, а сейчас РФ развивает собственную авиационную промышленность. Удивительно, чего удалось добиться. Санкции не работают