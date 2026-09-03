Москва3 сен Вести.В РФ наблюдется рыночная ситуация, при которой население и капиталы концентрируются в десятке крупнейших мегаполисов. Экономический рост обеспечивается перепродажей китайских товаров, сферой общепита и службой доставки. Все это формально увеличивает ВВП, но к реальному прогрессу страну не ведет. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

По его словам, в реальном мире всегда побеждает тот, кто сам производит, реализует готовый продукт.

Мы живем в материальном мире. Тот, кто производит и продает, всегда будет сверху того, кто покупает и зависит. Тот, кто покупает за ресурсы, всегда будет зависим от того, кто продает. Поэтому торговля китайскими товарами, конечно, делает тоже какие-то цифры ВВП (валовой внутренний продукт – прим. ред.). Но вопрос в том, чем эти цифры наполнены и какое качество внутри этого, и двигает ли это вперед. Можно шаурму лепить за много-много денег, пиццу развозить - вопрос в том, это качество развития дает или нет? Цифры дает. Реальное качество развития и цели, которые надо ставить - вот, мне кажется самая-самая главная задача. Поэтому развитие Дальнего Востока и Сибири, мне кажется, вещь приоритетная заявил Михеев

Морской логистический центр "Магадан", прежняя рыбная гавань, превратится в "полноценный многофункциональный" порт. Ведется серьезная модернизация, заявил губернатор региона Сергей Носов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении подготовки Стратегии развития Дальнего Востока.