Москва3 сен Вести.Морской логистический центр "Магадан", прежняя рыбная гавань, превратится в "полноценный многофункциональный" порт. Ведется серьезная модернизация, заявил ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Мощности будут увеличены, указал он.

Начата реализация проекта под названием Морской логистический центр. Этот бывший рыбный порт к двадцать девятому или в двадцать девятом году превратится в полноценный порт многофункциональный: и под рыбу, и под любые грузы, под контейнерные перевозки. Поэтому модернизация серьезная, и фактически мощности будут увеличены практически в два раза. Может быть, небольшие, но в совокупности это будет около 10 миллионов тонн. Но и с учетом перспектив как по Северному завозу, так и развития систем логистики Российской Федерации на Дальнем Востоке, Северного морского пути, Магадан будет призван сыграть очень значимую и существенную роль в обеспечении товарами Российской Федерации и отгрузке наших товаров на экспорт